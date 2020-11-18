نطلقت بمدينة سرت الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الانفلونزا الموسمية 2020 م ،وسط  حضور  كبير من الفئات المستهدفة بالتطعيم  الدى  يدل  أنة  هناك وعى ثقافى صحى  بالمدينة   للمحافظة  على الصحة العامة.
وحضر  أنطلاق  فعاليات الحملة  عميد بلدية سرت  سالم عامر   ومدير عام الحملة  مدير الرعاية الصحية الاولية  بسرت    د. محمد ادريس  ومدير ادأرة  الاعلام   ببلدية سرت   محمد الاميل   وعدد من الاطباء  والتمريض  
وقال مدير الرعاية الصحية الأولية سرت د.  محمد ادريس ،إن الفئات المستهدفة  كبار السن من 60 عام  فما فوق
مقدمو الخدمات الصحية والمصابون بالأمراض المزمنة  مرض السكري . امراض القلب. أمراض الجهاز التنفسى. أمراض الجهاز الدوري والكلى . أمراض الجهاز العصبى. مرض نقص المناعة
وأوضح ادريس  أن الحملة  حددت  15 موقعا  لاستقبال  حملة التطعيمات  بالمرافق الصحية   مع ضرورة تطبيق العمل بالأجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد وبما يضمن سلامة المستهدفيين
كما زار  رئيس المجلس ومرافقية   العيادة المركزية  لمتابعة مرضى السكر بسرت  حيت تابعو  خلال الزيارة  أجراءات صرف ادوية السكر للمرضى وفقا للاجراءات الادارية المتبعة
كما  لوحظ  أن عدد المرضى  فى تزايد  حيت وصل العدد  تقريبا  الى أكثر من 6000 مريض سكرى  وان الشحنة الدوائية التى وصلت  لاتكفى  حاجيات المرضى
كما  تابع رئيس المجلس  ومدير الرعاية الصحية الاولية    أجراءات  التطعيمات الاجبارية للاطفال المواليد
وثمن رئيس المجلس الجهود المقدمة من العناصر الطبية المساعدة   بالرغم  من نقص بعض التطعيمات  المهمة
وتوعد رئيس المجلس بانة  سيتم التشاور  مع وزير الصحة بالحكومة د سعد عقوب بشأن معوقات قطاع الصحة  وخاصة أدوية مرض السكر