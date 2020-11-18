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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

18 November, 2020

نطلقت بمدينة سرت الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الانفلونزا الموسمية 2020 م ،وسط حضور كبير من الفئات المستهدفة بالتطعيم الدى يدل أنة هناك وعى ثقافى صحى بالمدينة للمحافظة على الصحة العامة.

وحضر أنطلاق فعاليات الحملة عميد بلدية سرت سالم عامر ومدير عام الحملة مدير الرعاية الصحية الاولية بسرت د. محمد ادريس ومدير ادأرة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل وعدد من الاطباء والتمريض

وقال مدير الرعاية الصحية الأولية سرت د. محمد ادريس ،إن الفئات المستهدفة كبار السن من 60 عام فما فوق

مقدمو الخدمات الصحية والمصابون بالأمراض المزمنة مرض السكري . امراض القلب. أمراض الجهاز التنفسى. أمراض الجهاز الدوري والكلى . أمراض الجهاز العصبى. مرض نقص المناعة

وأوضح ادريس أن الحملة حددت 15 موقعا لاستقبال حملة التطعيمات بالمرافق الصحية مع ضرورة تطبيق العمل بالأجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد وبما يضمن سلامة المستهدفيين

كما زار رئيس المجلس ومرافقية العيادة المركزية لمتابعة مرضى السكر بسرت حيت تابعو خلال الزيارة أجراءات صرف ادوية السكر للمرضى وفقا للاجراءات الادارية المتبعة

كما لوحظ أن عدد المرضى فى تزايد حيت وصل العدد تقريبا الى أكثر من 6000 مريض سكرى وان الشحنة الدوائية التى وصلت لاتكفى حاجيات المرضى

كما تابع رئيس المجلس ومدير الرعاية الصحية الاولية أجراءات التطعيمات الاجبارية للاطفال المواليد

وثمن رئيس المجلس الجهود المقدمة من العناصر الطبية المساعدة بالرغم من نقص بعض التطعيمات المهمة

وتوعد رئيس المجلس بانة سيتم التشاور مع وزير الصحة بالحكومة د سعد عقوب بشأن معوقات قطاع الصحة وخاصة أدوية مرض السكر