“الليبية للاستثمار” تُجدد ولاية علي محمود.. والكبير يفاجئ الجميع

قال مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، إن مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، نتج عنه قرار بتمديد ولاية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الحالي علي محمود.

وأضاف القريو في تصريح لقناة “218”، أن أعضاء مجلس الأمناء رفعوا عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أشخاص إلى سبعة بعد إضافة عضويين من المنطقة الشرقية هما أنس الأمين ومهند إسماعيل.

وأشار القريو إلى أن مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار استبدل عضو مجلس الإدارة السابق مصطفى المانع بعضو مجلس الإدارة الجديد علي باني.

وكشف مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حظر الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر الرئاسي بعدما وجه كتاب اعتذار أمس بسبب الدعوة المتأخرة إليه، حسب وصفه.

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