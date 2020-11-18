ليبيا الان

“الليبية للاستثمار” تُجدد ولاية علي محمود.. والكبير يفاجئ الجميع

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، إن مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، نتج عنه قرار بتمديد ولاية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الحالي علي محمود.

وأضاف القريو في تصريح لقناة “218”، أن أعضاء مجلس الأمناء رفعوا عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أشخاص إلى سبعة بعد إضافة عضويين من المنطقة الشرقية هما أنس الأمين ومهند إسماعيل.

وأشار القريو إلى أن مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار استبدل عضو مجلس الإدارة السابق مصطفى المانع بعضو مجلس الإدارة الجديد علي باني.

وكشف مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حظر الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر الرئاسي بعدما وجه كتاب اعتذار أمس بسبب الدعوة المتأخرة إليه، حسب وصفه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وجود تزوير واضح في العديد من الرساءل المقدمة من البنك المركزي الليبي – وكل هذا بسبب الاحزاب والنواب ومحاولة دعم أطرافهم فالخارج من المال الليبي – مثل مصطفى عبد الجليل الهارب لتركيا الذي سبب في مقتل اللواء عبد الفتاح يونس –
    وكذلك الصلابي المتحالف مع حزب الله الشيعي المتطرف مع سوريا –
    وغسان سلامة الصليبي تاجر الخمور وعلاقته بتونس أكبر موردي الخمور في الشمال الأفريقي –
    والبوسنة والصرب الدين آوتهم ليبيا وطمعوا في ثروات البلاد –
    ومصر والبحرين والسودان وتحالفهم مع الخليج والصهاينة الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال – وعدوانهم على اليمن –
    ولبنان وعلاقتهم بفرنسا و بايران – حتى الانفجار الكبير الذي في وقع في بيروت الى الان تم الكتمان عنه في الإعلام العربي – ويتشدقون بقضية فلوس الطين وهرم اسيل –
    لم يتحدث احد عن قضية الهجوم على اليمن وقتل الأبرياء وتسميم الأطفال من اليونسيف – والضربة العسكرية على ليبيا والتدخلات في شءون مؤسساتهم العامة – وضحاياهم .
    اذا كان مجلس الامن تتحكم فيه فرنسا وأوروبا الذين يسبون الرسل والانبياء ويسخرون من الأديان السماوية – فكيف تنتظر منهم اي حلول – ،!!!!
    الموضوع ليبي ليبي – والاطراف الاي تحاول تمثل ليبيا فقط لاجءين تحصلوا على مكان ليبثوا سمومهم وافكارهم وتشويه المجتمع والذين ومحاولة تفكيك الرابط الاجتماعي الليبي لخلق الفوضى ونهب والثروات – دون اي احترام للإمن العام – ومن الضروري إيقاف تصدير النفط والغاز فورا – اذا كانت عاءداته لا تصل للبنك الليبي والإصلاح الداخلي للموسسات الليبية .

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