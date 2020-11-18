بعد غياب طويل.. التطعيمات تصل لمدينة سرت

بعد طول غياب، وصلت إلى مدينة سرت الثلاثاء التطعيمات الخاصة بالأطفال بمختلف أعمارهم إضافة إلى تطعيمات كبار السن والحوامل ومقدمي الخدمات الصحية وتم البدء بتنفيذ الحملة ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود داخل المدينة من أجل توفير التطعيمات، يتساءل المواطن بالمدينة عن سبب التأخير في الخدمات التي يجب أن تُقدّم لهم بعد أن شهدت المدينة حروباً وصراعات لسنوات.

ونبّه مدير الرعاية الصحية الأولية سرت كافة المترددين بأخذ الاحتياطات اللازمة من حيث عدم الازدحام وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة أثناء أخذ الطعوم حفاظاً على صحتهم وتفادياً لجائحة كورونا.

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