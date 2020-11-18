وزير الخارجية الألماني: الاتفاق على إجراء انتخابات بليبيا علامة بارزة  على طريق الاستقرار

وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، والشروط الإطارية الخاصة بعمل الحكومة الانتقالية بأنها «علامة بارزة أخرى على طريق السلام والاستقرار».

وقال “ماس”، حسب بيان منشور على صفحة السفارة الألمانية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أنه «من أجل تحقيق انتقال السلطة دون مشكلات فإنه من المهم الآن أن يتم شغل مناصب الحكومة الجديدة بسرعة».

ودعا «جميع أطراف النزاع إلى قبول نتائج ملتقى الحوار، ومن ثم الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي».

وقال: «في الأسابيع الأخيرة أظهر الليبيون والليبيات بشكل مثير للإعجاب أنهم قادرون على صياغة مستقبل بلدهم على نحو مستقل وسلمي. ويجب على كل مَن يمارس نفوذًا من الخارج احترام ذلك».

وأكد أنه «يقع على المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا مسؤولية خاصة في هذا الصدد»، قائلًا: «لا ننتظر منهم فقط تطبيق حظر الأسلحة، ولكن أيضًا الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الصادر من قِبل اللجنة العسكرية المشتركة».