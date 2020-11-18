محمد الجارح: وليامز على علم بتفاصيل رشاوى الحوار السياسي

أكد الكاتب الصحفي محمد الجارح أن المال السياسي الفاسد أصبح عيانا، مشيرا إلى أن المعلومات التي فجرها حول رشوة على الدبيبة لأعضاء ملتقى الحوار بتونس، مبنية على المشاركين أنفسهم.

وتحفّظ الجارح خلال لقائه اليوم الأربعاء ببرنامج “فلوسنا” على فضائية “تبادل”، على ذكر المصدر الذي أبلغه بالرشاوى، وقال: “الأمر متروك الآن للبعثة الأممية، التي أصبحت على علم بحيثيات الموضوع”.

وأضاف: “سمعت من بعض الأعضاء عن حدوث إشكاليات بعدما تفجر هذا الأمر”، لافتا إلى أن “دبيبة ليس الوحيد الذي عرض الرشاوى على المشاركين”.

وحمّل الكاتب الصحفي المسؤولية على المبعوثة الأممية بالإنابة لوضع حد لهذا المال السياسي الفاسد، وتابع: “لابد من محاسبة كل من طالته الشبهة قبل انعقاد الجسة المقبلة وإلا طالت الاتهامات جميع المشاركين بتلقي الرشاوى، ولأصبحت كل المخرجات الناتجة عن الحوار مشكوك فيها”.

وكان الجارح قال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، بالتزامن مع اختتام جلسات الحوار السياسي الأحد الماضي: ”هذا الصباح، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء. ”