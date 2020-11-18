ناشط حقوقي: وكالة حماية الحدود الأوروبية منعت 11 ألف مهاجر من العودة إلى ليبيا في بداية 2020

اتهم الناشط الحقوقي الإيطالي، لوكا كازاريني، وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” بانتهاك حقوق الإنسان.

وتساءل كازاريني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية تعلم أنها ساهمت في وقف إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية 2020 .

وأشار كازاريني إلى تصريح الوكالة الأوروبية التى توضح فيه أنها تشارك بانتظام في العمليات الأوروبية والدولية ضد الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة والأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية.

وتساءل كازاريني هل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تندرج ضمن واجبات الوكالة الأوروبية.

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