ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

18 November, 2020

عقدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية بنغازي، اجتماعاً موسعاً مع رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور الصالحين مجيد.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجائحة كورونا، والتي تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الفنية والمجتمعية لتفادي تفشي جائحة كورونا وقد خلص الاجتماع إلى إصدار العديد من التعميمات والقرارت أهمها، اعتماد التدابير الوقائية الصادرة عن اللجنة الطبية الأستشارية للمؤسسات التعليمية والمساجد واعتبارها دليل إرشادي وجب التقيد به عند فتح المؤسسات التعليمية والدينية ، لمنع تفشي الوباء في هذه المؤسسات، واعتماد البروتوكولات العلاجية في المستشفيات والعنايات وأقسام العزل السريري فيما يخص المصابين بكوفيد ــ 19، ومناقشة التدابير الوقائية المتعلقة بالمنافذ الجوية والبرية والتي من شأنها المساعدة في عدم تفشي الوباء من هذه المنافذ وسيتم أعتماد هذه التدابير في الايام القليلة القادمة.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة الطبية الاستشارية خطة عمل اللجنة من خلال الهيكلية الادارية الجديدة، وهي تقسيم اللجنة الطبية الاستشارية العليا إلى أربع لجان، لجنة علمية طبية، ولجنة طب المجتمع والتدابير المجتمعية، ولجنة المعامل والمختبرات والاشعة، ولجنة فرق الرصد، بالإضافة إلى تقسيم المنطقة الجغرافية الواقعة في نطاق الحكومة الليبية إلى لجان تنفيذية فرعية لمكافحة جائحة كورونا يتحدد اختصاصها المكاني وفقاً للحدود الأدارية للبلدية الواقعة بها اللجنة التنفيذية الفرعية ، وتنشأ بقرار من وزارة الصحة وتكون تبعيتها الفنية للجنة الطبية الاستشارية وادارياً لوزارة الصحة.

في ختام الاجتماع، عرض الدكتور الصالحين مجيد على اللجنة العليا تقرير مفصل عن مراكز العزل السريري والتي بلغ عددها “17” مركز للعزل مزودة بعدد “18” جهاز PCR، وكذلك قدم تقرير عن حالات الدخول إلى أقسام العزل وحالات التعافي وحالات الوفاة.