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إسبانيا تشيد بقرار الحوار السياسي الليبي بإجراء انتخابات العام المقبل

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت الحكومة الإسبانية عن ترحيبها بقرار منتدى الحوار السياسي الليبي الخاص بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت الحكومة الإسبانية- فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء- أنها تشجع المشاركين في المنتدى على الحفاظ على روح التوافق هذه في الدورات المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات حول التحضير للانتخابات والقرارات المحورية الأخرى.

كما أشادت بالمساهمة المهمة في المنتدى من جانب الـ 17 امرأة اللاتي شاركن، وأعلن توصياتهن لزيادة دور المرأة في السياسة في ليبيا.

وعبرت إسبانيا مجددا عن تقديرها لتفاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في البحث عن حل سياسي يوفر للشعب الليبي أفقًا للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا موحدة.

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الحكومة الإسبانية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من يوحد في اسبانيا الا الهلربين والهاربات من السوريين من تركيا بالطيران السوري …!!!!
    الان حتى الأجهزة الامن في الشما الافريقي فالمغرب – توصلوا الى وجود فلسطينيين وسوريين وسوريات يجوبون شوارع اسبانيا بالسيارات ومقاهي الليل هناك بمسلسلات الترجمة والهيروين – بعد مهرجانات التقاذف بالطماطم والأوساخ في الشوارع –

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