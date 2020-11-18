أحمد معيتيق يبحث مع وفد اللجنة 5+5 التابعة لحكومة الصخيرات نتائج الاجتماعات

طرابلس 18 نوفمبر 2020 (وال) – التقى نائب رئيس ما يُعرف بـ “المجلس الرئاسي” المدعو أحمد عمر معيتيق اليوم الأربعاء، اللجنة المكلفة من حكومة الصخيرات المرفوضة بحضور اجتماعات “5+5” التي أحاطته بما تم نقاشه في الاجتماعات السابقة ورؤيتها للاجتماعات المستقبلية.

اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عقدت أخر اجتماعاتها الأربعاء الماضي، وكان اجتماعاً مغلقًا بمقر إقامة أعضاء اللجنة بفندق المهاري في مدينة سرت.

وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اجتماعها بالمدينة أمس الثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ضمن الجولة السادسة وهو الأول الذي يعقد بالمقر الدائم للجنة الذي اتفق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة التي استضافتها مدينة غدامس الأسبوع الماضي.

ويمثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذه الجولة من الاجتماعات رئيس قطاع إصلاح الأمن بالبعثة سليم رعد. (وال – طرابلس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال