بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات.. استقبال أول رحلة للخطوط التونسية بالمطارات الليبية نهاية نوفمبر

بحث وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ميلاد معتوق، الأربعاء، مع القنصل العام لتونس لدي ليبيا، توفيق القاسم، الترتيبات اللازمة لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية.

وقالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجانبين اتفقا على التنسيق لزيارة وفد متخصص من الجانب التونسي السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري للتدقيق والوقوف على جاهزية كل من مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين تمهيدا لاستقبال أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التونسية بالمطارات الليبية.

وأضافت المصلحة أنه من المقرر أن تكون أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التونسية بالمطارات الليبية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات.

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