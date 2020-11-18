الزاوي: مجلس النواب سيُعقد كاملا في غدامس خلال أيام

قال النائب البرلماني جبريل الزاوي إن تسريبات ما جرى في الحوار السياسي بتونس توحي بصعوبة الاتفاق بين المشاركين فيه.

أوضح الزاوي خلال مقابلة عبر قناة “العربية الحدث” اليوم الأربعاء، قائلا: “الآن أوقفهم تحدٍ واحد وهو أسماء من يتولون السلطة التنفيذية في ليبيا، فما بالك إذا وصلنا إلى الدستور، ومكان انعقاد هذه الحكومة الجديدة”.

وأضاف النائب البرلماني: “نحن نعلم أن في الغرب الليبي هناك اعتراض كبير على خروج هذه السلطة من طرابلس، فهذه كلها إشكاليات أنان هؤلاء قد لا تفضي إلى حل”.

وكشف الزاوي عن أن مجلس النواب قطع خطوات كبيرة في لعقد جلسة كاملة النصاب الأيام المقبلة في غدامس، وتابع: “من الممكن أن تسبقها خلال اليومين القادمين جلسة للتصالح وتصفية الأجواء، بين كل الزملاء في الغرب قد تنطلق بداية الأسبوع المقبل”.

ودعا النائب البرلماني مجلس الدولة الاستشاري إلى قبول عقد جلسة مع البرلمان، قائلا: “نأمل أيضا من إخواننا في مجلس الدولة أن يستعدوا للقاء مع مجلس النواب في غدامس طالما الإشكال لم يعد على الاتفاق السياسي”.