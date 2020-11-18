“الوفاق” تقرر تعيين بومطاري رئيسا للجمعية العمومية للمصرف الخارجي

قررت حكومة الوفاق تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي برئاسة وزير ماليتها فرج بومطاري.

ونص قرار “الوفاق” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه على أن تضم عضوية الجمعية العمومية للمصرف الخارجي كلا من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بنصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية بالإضافة إلى كل من محمد علي الحويج وعمر إراهين عمر حسين.

كما نص القرار على أن تمارس الجمعية مهامها بصفة مؤقتة، ويجوز انعقادها بدعوة من بومطاري أو مجلس الإدارة.