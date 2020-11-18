وزير الطاقة السعودي: سنناقش زيادة النفط الليبي حال بلوغه مستويات ما قبل ‏أكتوبر 2018

علق وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على زيادة نسب مستويات إنتاجات النفط الليبي، بعد إعادة استئناف العمل في الحقول النفطية.

وقال وزير الطاقة السعودي، في كلمة مع انطلاق اجتماع لجنة ‏‏”أوبك+” الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، أنه بمجرد بلوغ إنتاج ليبيا مستويات ما قبل ‏أكتوبر 2018 سيكون لنا نقاش‎”.

وطالبت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، باتخاذ إجراءات من شأنها التماشي مع متطلبات ‏السوق من النفط.‏

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يجب على مجموعة “أوبك+” الاستعداد ‏للتحرك وفقاً لمتطلبات السوق العالمي‎.‎

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن السعودية نجحت في تحقيق الاستقرار لسوق النفط، ‏وأن الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة، وفقاً لقناة “العربية‎”.‎

وأكد أن مستويات تعويض فائض الإنتاج السابق في دول “أوبك+” مرضية‎.‎

وبين، أن لدى المملكة برنامجاً ثنائياً بشأن تقليل الانبعاثات مع الولايات المتحدة، وإذا استطعنا ‏النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، مضيفاً “ليس ‏لدي شك في أنه ستكون لنا علاقات فعَّالة، وسنبذل جهوداً مشتركة مع الإدارة الأمريكية ‏الجديدة‎”.