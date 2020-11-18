عاجل ليبيا الان

مركز الرصد بالبيضاء يسجل 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 15 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، الأربعاء، تسجيل 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا بين المترددين على المركز وتماثل 4 حالات للشفاء.

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عدد المترددين على المركز بلغ 31 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 19 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي، مشيرا إلى أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 12 حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وأوضح الأطباء في البيضاء وخود حالات من المرض ليبي + ليبي = الإصلاح الليبي .:
    17 نوفمبر، 2020 الساعة 5:12 م
    اذا أعضاء نواب بطبزق حصر ممتلكاتهم الخاصة من محلات تجارية وأسواق تجارية ومقاهي ومطاعم – ومن تاخير دفع رسوم فواتير الكهرباء البنك الليبي ومراقبة التسعيرات والصلاحية خاصة في فرب نهاية هذا العام – وتشديد الرقابة علىً مكاتب التصدير والاستيراد ومحاكمتهم اذا تبث وجود اي معاملات باستيراد مواد منتهية الصلاحية او تحتوي على مواد سامة او صناعية –
    وكذلك تشكيل ادارة الرقابة الصناعية بنظافة المخازن والمستودعات وصلاحيتها للتهوية والتخزين . وتشكيل ادارة لجنة التسويق المنتج المحلي بشاحنات التوزيع المحلي تصل فروعه الى البلديات الليبية ابتداء من منطقة الجنوب الى مناطق الغرب الليبي .
    دون الاحتياج الى معاونات او مساعدات من اي جهة اخرى .
    وهذا التسويق الداخلي – بإعلانات تجارية ليبية واعلامية – يعزز المتنج المحلي وجودته ويرفع القدرة الإنتاجية للإنتاج الليبي وتوفيره في كافة المناطق الليبية والبلديات . بعد دراسة الاخفاق التسويقي لتجار القطاعات الخاصة التي أرهقت العمل الامني والرقابي دون وضع حد قانوني يقتص من المخالفين .
    رد
    Avatarليبي + ليبي = الاصلاح الليبي .:
    17 نوفمبر، 2020 الساعة 5:27 م
    تم ضبط شاحنات قادمةً من مصراتة القطاع الخاص بواسطة – ايدي قيادات الامن الليبي المسلح الساهرة – من الكبد المجم المستورد الفاسد – ولحوم جواميس مذبوحة بذبح غير شرعي في اكياس مليءة بالدماء ..!!!
    متجهة الي طرابلس والجنوب الليبي
    وكذلك تم ضبط شاحنات ” دجاج ميت اسود مجمد في صناديق ”
    قادمة من القطاع الخاص –
    وتم اتلافها وتقديمها للحيوانات اللاحمة –
    والى الان ادارة الرقابة الامن الغذاءي والصحي – تلاحق المتورطين في عملية استيراد هذه الاغذية واعتبرت الهيءة القضاءية الليبية ان استيراد هذه الاغذية المعطوبة وتسويقها داخل المطاعم والمحلات هو جناية والشروع في القتل من الدرجة الثانية – وتعمل مع الجهات الامن لملاحقة المتورطين في هذه الاعمال وتقديمهم للمواطن عبارة عن جريمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية – ويعاقب عليها القانون القضاءي اللببي – غير قابل للطعن . او الاستئناف .

    رد

  • وأوضح الأطباء في مدينة البيضاء بوجود حالات مرض بين موظفي المصارف بالمنطقة وسيتم إحالتهم آلى المستشفيات للكشف والعزل – بسبب نقلهم للاموال المليئة بالجراثيم وسبب ذلك في احمرار العينين للمصابين والمصابات بسبب الاهمال وتربية الحيونات في البيوت والخيول وتناقل العدوى باستخدام أكواب القهوة في اماكن العمل والفنادق والاختلاط في المطاعم والأعراس – وعدم وجود توعية إعلامية لتجنب مخاطر انتقال الأمراض مثل الطاعون والحصبة والدودة الشريطية وحمى الضنك والتيفود – والايدز – والجرب والجذام – ودودة العين – القرمزية – والقروح المتلازمة – وغيرها من الأمراض المعدية والخطيرة. باموال الربا والسحت .

    رد