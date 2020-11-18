عصابات مسلحة تقتحم مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بمزدة

استنكر موظفو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بمزدة، اليوم الأربعاء، ما قامت به عصابات مسلحة من اقتحام مقرهم وسرقة محتوياته وتهديد الموظفين وإرباك سير العمل.

وقال الموظفون بالمكتب في تسجيل مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ما حدث ما هو إلا نوع من الضغط على مدير المركز لإيقاف حملات متابعة المراكز الصحية وتجار السلع المنتهية الصلاحية والتنازل عن القضايا المرفوعة على المستهترين بحياة المواطن.

وأضاف الموظفون أن هذا الحدث جاء بضغط من شبكات الفساد المدعومة من هذه المؤسسات الفاسدة والقائمين عليها.

وأكد الموظفون بالمكتب أن فريق المركز قام بإقفال عدد من المصحات والمراكز الطبية ومخازن توزيع السلع وإحالة القائمين عليها بتهمة الاستخفاف بحياة المواطنين.

وأوضح الموظفون أنهم يبذلون الجهود لمراقبة ومتابعة المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومراكز بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز، واضعين نصب أعينهم سلامة الوطن والمواطن.

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