بلديات جنوب ليبيا تطالب البعثة الأممية بإطلاق مسار رابع اجتماعي لبحث الأزمة الليبية

دعا اجتماع عمداء المجالس البلدية لبلديات جنوب ليبيا، في بيان لهم اليوم الأربعاء، إلى إشراك مجلس بلديات الجنوب في مراقبة تنفيذ أي مخرجات على مستوى السياسي والاقتصادي من قبل البعثة الاممية، وإطلاق مسار رابع (اجتماعي) بناء على رؤية مجلس بلديات الجنوب.

ورحب عمداء بلديات الجنوب بالمخرجات الأولية لملتقى الحوار الليبي بتونس خصوصا التوافق على الذهاب نحو إنهاء أزمة تعدد الشرعيات بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام المقبل.

واقترح العمداء على البعثة الاممية أن «يكون مقر لجنة 75 في إحدى مدن الجنوب الليبي وتنعقد الجولة الثانية في إحدى هذه المدن (غات أو سبها)، مطالبا لجنة 5+5 المعروفة بلجنة العشرة العسكرية، لوضع آلية لتأمين الحدود الليبية بالمنطقة الجنوبية.

وطالب العمداء بمعالجة المخرجات النهائية والآثار السلبية التي خلفها الانقسام السياسي على البلاد وخصوصا على بلديات الجنوب، داعين إلى سرعة إنجاز المسارات الاممية الثلاث السياسية والعسكرية والاقتصادية من قبل البعثة الأممية، مؤكدين على ضرورة فتح مكتب تمثيل خاص بالبعثة الأممية في الجنوب خصوصا المكتب الإنساني.

كما دعا المجتمعون إلى سرعة تفعيل ديوان رئاسة الوزراء في الجنوب، معلنين رفضهم كل ما يسمى بالمجالس التسييرية في الجنوب.

كما طالب العمداء بإعادة هيكلة وتحديد احتياجات الخاصة ببلديات الجنوب من قيمة الخاصة بالتنمية المخصص مسبقا (مليار دينار ليبي)، واستكمال محطة أوباري الغازية ودعم مشروع خط أوباري الفجيج ومحطة سبها الشمالية.

ودعا المجتمعون إلى تخصيص ميزانيات طواري للبلديات لمعالجة المختنقات الأساسية ومعالجة مشكلة السيولة النقدية، ومطالبة الشركات النفطية بالعمل على دعم بلديات الجنوب، ونقل شركة زلاف للنفط والغاز بتفعيل مقرها الأساسي بجنوب ليبيا وإنشاء مصفاه للمنطقة، ودعوة المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة حلحلة مشاكل الوقود والغاز، ونقل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى مقره الأساسي بسبها وفقا لما جاء في الاتفاق السياسي.

وكانت جلسات الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي التي جرت في العاصمة التونسية على مدى أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة، قد اختتمت يوم الأحد الماضي، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي توافق المشاركين على ثلاثة ملفات مهمة تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وتحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24