خالد الأسطى: لدينا معلومات بوجود تهديات مباشرة ورشاوى لأعضاء لجنة حوار تونس

أكد عضو مجلس النواب المنشق وأحد أعضاء ملتقى الحوار الليبي، خالد الأسطى، وجود خلافات في الحوار “الليبي – الليبي” عند البدء بمناقشة صلاحيات القائد الأعلى والحكومة.

وواصل “الأسطى”، حسبما نقلت “العربية” السعودية، إن حالة الجدل في الملتقى وصلت إلى درجة وكأنه يوجد صراع بين الأقاليم الثلاثة.

وقال أن أعضاء الملتقى تلقوا معلومات بوجود تهديدات مباشرة لأعضاء لجنة الحوار، إضافة إلى رشاوى سياسية.

وتابع أنه تم إنجاز أكثر من 80% من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وخارطة الطريق خلال الحوار الليبي، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر 2021 لأنه يصادف ذكرى استقلال ليبيا.