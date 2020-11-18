باريس: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للالتزام بتعزيز «إيريني»

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الخميس سوف يجدد «التزامهم الجماعي» بتعزيز وقف التصعيد في ليبيا من خلال عملية «إيريني». ويشارك وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان ، في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وفق ما ذكرت الدبلوماسية الفرنسية في بيان لها.

واوضحت الخارجية ان جدول اعمال الوزراء مناقشة على وجه الخصوص الوضع الليبي حيث «سيتم التذكير بدعم الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة»، مشددا على «أهمية الحفاظ على التزامهم الجماعي من خلال عملية إيريني لتعزيز وقف التصعيد».

يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتمد على مهمة «ايريني» التي أُطلقت قبل أشهر لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح الى ليبيا، وهي العملية التي لم تحظى بتأييد تركيا وحكومة الوفاق.

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وقال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش لوفد اوروبي أول من أمس الثلاثاء إن عملية إيريني ليست عملية محايدة وأن موقف حكومة الوفاق من هذه العملية هو رفضها تماماً «في حال استمرت بهذه الطريقة وأنها لا تشمل كافة الحدود البحرية والبرية والجوية».وأضاف إن «العملية تقتصر فقط على الحدود البحرية وأن الحدود البرية والجوية لدى الطرف الآخر مفتوحة ويستمر في تلقي الدعم من عدة دول».

ورد قائد عملية إيريني حول أهداف العملية قائلا «إنها عملية في صالح ليبيا والشعب الليبي وإنها تقوم بشكل حيادي ولا تعمل لصالح طرف علي طرف آخر»، وفق تعبيره. ومن المقرر أيضا أن يكون الملف الليبي وعملية «إيريني» ضمن مناقشات وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة المقبل.

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