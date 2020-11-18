جرمة ترفع شعار “كلنا واحد ضد كورونا”

برعاية المنظمة الليبية للنشاط الاجتماعي انتظمت بجرمة ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، ضمن الحملة التي تقيمها جمعية صناع الحياة تحت شعار “كلنا واحد ضد كورونا”، استهدفت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني.

تطرقت الندوة إلى عدة مواضيع تختص بطرق مكافحة انتشار الفيروس بالتركيز على التباعد الاجتماعي والنظافة، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عند استعمال الكمامات وقت الحاجة إليها وحسب النوع الذي يتماشى مع حالة الأشخاص.

تهدف الحملة إلى توعية المجتمع المدني من مخاطر تفشي فيروس كورونا حال التهاون مع الإجراءات الاحترازية وتعاطيها بشكل خاطئ، الذي قد يسهم في نقل العدوى من شخص لآخر، لا سيما خشية الجميع من ازدياد وتيرة الإصابة مع دخول فصل الشتاء.

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