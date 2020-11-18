ناجي مختار: “الكتلة الوطنية” ترحب بلقاء يجمع مجلسي “النواب والدولة” داخل ليبيا

رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار بأي لقاء مع مجلس النواب، مؤكدا أنه “طريق قصير يمكن من إنجاز الحل السياسي التوافقي داخل ليبيا”.

وقال مختار خلال لقائه أمس الأربعاء عبر قناة “العربية الحدث”: “كنت نائبا أول عن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وتوجهت إلى المنطقة الشرقية أكثر من مرة واجتمعت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وكثير من النخب السياسية في المنطقة الشرقية”.

وأضاف: “لا يوجد مشكلة في التواصل، إذا تم صياغة مشهد للتوافق بين الليبيين لن يكون من الصعب التوصل إلى حل”.

وأشار عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن ما تقوم به البعثة الأممية سواء عن جهل أو تعمد، يعقد المشهد، أما الاجتماع والذهاب إلى حل فهو أمر ممكن.

وواصل: “نحن على الأقل في المجلس الأعلى للدولة ككتلة وطنية نرحب بهذا اللقاء”، منوها إلى أنهم يختلفون عن تيار العدالة والبناء الذي يمثله خالد المشري، ولديهو خلاف واضح في التوجه السياسي.