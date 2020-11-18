الوفاق تعين بومطاري رئيسا للجمعية العمومية للمصرف الخارجي

قررت حكومة الوفاق غير المعتمدة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي برئاسة وزير ماليتها المفوض فرج بومطاري.

وشمل القرار أن تضم عضوية الجمعية العمومية للمصرف الخارجي كلا من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بنصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية بالإضافة إلى كل من محمد علي الحويج وعمر إراهين عمر حسين.

كما نص القرار على أن تمارس الجمعية مهامها بصفة مؤقتة، ويجوز انعقادها بدعوة من بومطاري أو مجلس الإدارة.

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