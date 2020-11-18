«الرقابة على الأغذية»: إعفاء مدير المركز من منصبه قرار غير قانوني

صف مسؤولون وموظفون بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعفاء مدير عام المركز بأنه قرار «غير قانوني».

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بفيسبوك، عددا من بيانات الرفض لأفرع المركز بعدد من المناطق لقرار إعفاء مدير عام المركز منصبه.

وذكر البيان: أنه بشأن ما حدث الاثنين من إصدار قرار إعفاء لمدير عام المركز من قبل رئيس هيئة الرقابة الادارية يعتبر إجراء غير قانوني.

وأوضح البيان أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لا يتبع هيئة الرقابة الادارية بموجب كتاب رئاسة هيئة النواب رقم اشاري م.5 / 2020 المؤرخ في 15�92020 في شأن فصل المركز عن هيئة الرقابة الادارية.

واختتم البيان التأكيد على خضوع المركز للأشراف المباشر من مجلس النواب وتوقف كافة الإجراءات المتعلقة بتبعيته لهيئة الرقابة الادارية.