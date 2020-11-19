الزاوي : مجلس النواب يحضر لعقد جلسة كاملة النصاب قريبا في غدامس

قال عضو مجلس النواب جبريل الزاوي إن مجلس النواب قطع خطوات كبيرة في لعقد جلسة كاملة النصاب الأيام المقبلة في غدامس، موضحا أن هذه الجلسة سيسبقها جلسة للتصالح بداية الأسبوع المقبل.

و أضاف تسريبات ما جرى في الحوار السياسي بتونس توحي بصعوبة الاتفاق بين المشاركين فيه ، مشيرا إلى أن الملتقى عجز عن مجرد تحديد أسماء المرشحين لتولي السلطة التنفيذية في ليبيا.

و أوضح الزاوي أن الخلاف حول الدستور، ومكان انعقاد الحكومة الجديدة سيزيد من حدة الخلافات ، مشيرا إلى اعتراض قيادات الوفاق على خروج السلطة من طرابلس.

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