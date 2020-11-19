«توتال» تبحث مع «صنع الله» توسيع استثماراتها في ليبيا

عبرت شركة توتال الفرنسية للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن رغبتها في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا، وذلك في اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله.

وبحث «صنع الله» مع رئيس شركة «توتال» للاستكشاف والانتاج لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا استيفان ميشيل عبر تقنية الاتصال عن بعد «رغبة شركة توتال في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا».

وخلال اجتماع الأربعاء عبر الدوائر المغلقة من العاصمة الفرنسية باريس، ناقش صنع الله وميشيل «مساعي المؤسسة لرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج الى أعلى مستويات».

كما «نوقشت كذلك التحديات التي تواجهها المؤسسة وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع وإنجاز المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي ستدعم الاقتصاد الوطني، واستكمال أعمال الصيانة بكل مواقعها».

وعبر رئيس «توتال» عن استعداد الشركة لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.