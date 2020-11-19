“العقوري” يبحث مع “المفوضية السامية” أوضاع اللاجئين في ليبيا

بحث رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” خلال اتصال هاتفي مع “إسلام الشلابي”، مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي- أوضاع اللاجئين والنازحين في ليبيا والعراقيل التي تواجهها المفوضية من أجل إنجاز مهامها وسبل دعمها.

وأكد “العقوري” على حرص لجنة الخارجية بدعم المفوضية وتعزيز التعاون معها ، بالإضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين مع الجهات المختصة وتحسين ظروفهم، خاصة على الصعيد الإنساني-حسب ما نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان.

كما أبدى “العقوري” أسفه لأزمة الهجرة واللاجئين التي تمـر بها المنطقة والمعاناة الإنسانية جراء ذلك ، معرباً عن تفاؤله باستقرار الأوضاع في ليبيا والذي من شأنه أن يساهم في حلحلة هذا الملف.

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