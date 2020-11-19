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“العقوري” يبحث مع “المفوضية السامية” أوضاع اللاجئين في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” خلال اتصال هاتفي مع “إسلام الشلابي”، مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي- أوضاع اللاجئين والنازحين في ليبيا والعراقيل التي تواجهها المفوضية من أجل إنجاز مهامها وسبل دعمها.

وأكد “العقوري” على حرص لجنة الخارجية بدعم المفوضية وتعزيز التعاون معها ، بالإضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين مع الجهات المختصة وتحسين ظروفهم، خاصة على الصعيد الإنساني-حسب ما نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان.

كما أبدى “العقوري” أسفه لأزمة الهجرة واللاجئين التي تمـر بها المنطقة والمعاناة الإنسانية جراء ذلك ، معرباً عن تفاؤله باستقرار الأوضاع في ليبيا والذي من شأنه أن يساهم في حلحلة هذا الملف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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