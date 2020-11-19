الطاهر السني: مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا

يعقد مجلس الأمن مساء اليوم الخميس جلسة استماع بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من اختتام ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس.

وقال مندوب فائز السراج لدى الأمم المتحدة الطاهر السني تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجلسة ستخصص «للاستماع لإحاطة البعثة الأممية وإحاطات من ليبيا وأعضاء المجلس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا».

واختُتمت الأحد الماضي، الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر.

وتوافق ممثلو الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021.