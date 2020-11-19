مصدر أوروبي: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي مستعدون لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار بليبيا

أكد مصدر أوروبي مطلع أن الاتحاد لا يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وحسب وكالة “آكي” الإيطالية، أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم الإفتراضي يوم الجمعة القادم سبل المساهمة في تأمين ثبات وديمومة وقف اطلاق النار في ليبيا، باعتباره من أهم عناصر حل الصراع هناك.

وأوضح المصدر أن الاتحاد يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، “ولكننا ننتظر إشارات من المنظمة الدولية بهذا الشأن”.

هذا ومن المقرر أن يستمع وزراء الدفاع إلى إيجاز يقدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وعملية ايريني.

وكان المسؤولون الأوروبيون قد أكدوا أكثر من مرة على استعدادهم للمساهمة في حل الصراع في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددين على عدم نيتهم المساس بسيادة الليبيين.