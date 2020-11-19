صباح جمعة : التحالفات الداخلية و التدخلات الخارجية أفشلت حوار تونس

انتقدت عضو مجلس النواب صباح جمعة، الأربعاء، ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في تونس ، مشددة على أن أحد أهم أسباب فشل الحوار أنه لم يبن على الثقة والشفافية.

و أضافت جمعة أن دعوة أغلبية المشاركين في حوار تونس من تيار الإسلام السياسي عمق الأزمة السياسية في ليبيا ، مؤكدة أن التحالفات الداخلية و الإملاءات والتدخلات الخارجية، أثرت على المشاركين بالحوار.

وحذرت جمعة في حديثها من التدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة الليبية، موضحةً أن فشل الجولة الأولى في الاتفاق على آلية السلطة التنفيذية الجديدة أكبر دليل على عدم وجود انسجام أو توازن على طاولة الحوار في تونس.

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