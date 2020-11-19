بلدية طبرق تُنسق مع منظمة سويسرية

زار ممثلون عن منظمة “إنتربيس” السويسرية، المعنية ببناء السلام في ليبيا بزيارة إلى بلدية طبرق والتقوا مع عميد البلدية “فرج بو الخطابية” من أجل البداء في العمل فعلياً داخل بلدية طبرق والمناطق المجاورة وأيضا التعريف بالمنظمة ومكتبها في ليبيا.

وأشارت بلدية طبرق في منشور على صفحتها الرسمية إلى أن عمل المنظمة المعنية بالسلام في ليبيا يرتكز على تنفيذ جلسات حوارية للتباحث حول المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المجتمع المحلي في طبرق وفي ليبيا عموماً، كما تعمل المنظمة بالتوازي في جميع مدن ليبيا لحل كافة المشاكل العالقة داخل المدن من خلال تقديم الاستشارات ومد يد العون لسكان تلك المناطق.

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