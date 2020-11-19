وفيات كورونا بأميركا تتجاوز 250 ألفا و تزايد الإصابات يضغط على نظام الرعاية الصحية

تجاوز عدد و فيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة 250 ألفا الأربعاء، إذ تشهد الموجة الثالثة للفيروس زيادة جديدة في الإصابات وتضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية.

وبلغ حالات الوفاة لمتوسط سبعة أيام 1176 حالة، أي أكثر من المتوسط اليومي للوفيات في الهند والبرازيل مجتمعين- وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24