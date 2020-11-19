“باشاغا” يوقِّع في باريس مذكرة تفاهم مع مؤسسات أمنية فرنسية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” والوفد المرافق له -الثلاثاء- بالعاصمة الفرنسية باريس، مع عدد من مسؤولي المؤسسات الأمنية الفرنسية المتخصصة في تحديد الهوية “البايومترية” لأغراض أمنية ومدنية، فُرَصَ عقد شراكات بين “داخلية الوفاق” وهذه المؤسسات من أجل المساعدة في تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع بدون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات، وفق أعلى المواصفات الدولية-حسب ما أوردته “داخلية الوفاق” على صفحتها.

كما ناقش المجتمعون تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، توفر معالجة ذكية، تضمن تدخلات أسرع، وأفضل استهدافاً واكتشافاً سريعاً للتهديدات، وربط أقوى مع السكان وكيفية الاستفادة من هذه القدرات في تسيير أنظمة التعرف على الناخبين في الانتخابات، وضمان تأمينها من التزوير، حيث توفر هذه النظم آماناً فائقاً يمنع التزوير، ويعزز القدرات الأمنية على كافة الأصعدة.

ووقع “باشاغا” في ختام الاجتماع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وإحدى هذه المؤسسات، في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية