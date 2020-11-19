شكشك يحيل السراج و9 موظفين عمومين إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي

قرر رئيس ديوان المحاسبة ، خالد شكشك، اليوم الخميس إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة و9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب “مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام”.

وأوضح ديوان المحاسبة في تقرير لها أن هناك مخالفات ارتكبها السراج من بينها مخالفة قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، للاتفاق السياسي، وأيضا المخالفة من حيث الاختصاص الذي يتمثل في رئاسة وزراء الوفاق وليس المجلس الرئاسي.

ورصد التقرير كذلك مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، وما يدل على وجود شبه فساد وتواطؤ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية، والإهمال والتقصير في أداء الواجب، مما ترتب عنه أضرار بالمال العام.

وأوصى الديوان بإحالة كل من فائز السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي وطلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام والمدير العام الصندوق، والأزهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1224 لسنة 2019، وطارق موسى المبروك بصفته رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية في أنقرة وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي 1224 لسنة 2019، وسعد الدين الهادي محمد بصفته مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف، وأسماء سالم المصراتي بصفتها مدير مكتب السجل التجاري أبوسليم، ومفتاح السنوسي عبد الكريم بصفته مدير مكتب السجل التجاري طرابلس، ومصطفى محمد الزحاف بصفته مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، وياسين صالح تنتوش بصفته رئيس قسم التسجيل بمكتب الشؤون القانونية بهيئة الإشراف على التأمين، وعبد الحكيم القبلاوي مدير إدارة الشركات بمصلحة الضرائب إلى القائم بأعمال النائب العام وفقا للاختصاص.

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