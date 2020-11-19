هون.. إحياء الذكرى 92 لــ”شهداء 18 نوفمبر 1928″ -((صور))

تقرير/218

أحيت منسقية المؤسسات الأهلية والشبابية في مدينة هون الذكرى الثانية والتسعين لإقدام قوات الاحتلال الإيطالي على شنق 19 رجلاً من أبناء المدينة سنة 1928 بعد محكمة صورية عليهم بالاعدام بتهمة مد يد العون ومساعدة المجاهدين من رجال المدينة وعموم القبائل الليبية من منطقتي الوسط والجنوب الذين شاركوا في معركة قارة عافية الشهيرة بهون والتي سبقت حاثة الشنق بحوالي أسبوعين.

انتظمت احتفالية الذكرى 92 أمام النصب التذكاري للشهداء التسعة عشر بميدان الشهداء حيث تم تنفيذ الحكم ثم توجه المحتفلون إلى المقبرة القديمة لوضع اكاليل الزهور على قبور الشهداء بحضور أعيان وحكماء مدينة هون ومشاركة لفيف من المنتسبين للمؤسسات الشبابية كنادي هون الأهلي “الإخاء” و فوج الكشاف والهلال الأحمر الليبي وجمعية ذاكرة المدينة للموروث الشعبي وجهاز الإسعاف السريع ومركز الشرطة.

كما نظم بيت شباب هون -بالمناسبة- تظاهرة للدراجات الهوائية بعدد تجاوز الــ 70 دراجاً من مختلف الأعمار والتي تراوحت من عمر الــ 11 إلى 67 سنة .. وأقيمت التظاهرة تحت شعار ” لا للكورونا نعم للرياضة ” ، فيما وزعت جوائز تشجيعية على أصحاب التراتيب الأولى.

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