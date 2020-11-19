“تنوير” تدين العبث بقوس ماركوس في طرابلس -((صور))

أبدت حركة تنوير الشبابية أسفها للتخريب المتعمد الذي تتعرض له الآثار والمعالم التاريخية في ليبيا ، والتي كان آخرها ما طال جدران قوس ماكروس الأثري في طرابلس.

وناشدت حركة تنوير -عبر تدوينة إدانة لها – الجهات الرقابية والأمنية المختصة بعمل الواجب المناط بها، بحماية الآثار والمعالم التاريخية من التخريب الذي تتعرض له منذ سنوات بدون أي رادع.

يذكر أن قوس ماركوس أوريليوس في طرابلس قد شيد لتخليد ذكرى الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، الذي حكم في الفترة بين عامي “161-180م”.

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