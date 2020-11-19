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“تنوير” تدين العبث بقوس ماركوس في طرابلس -((صور))

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت حركة تنوير الشبابية أسفها للتخريب المتعمد الذي تتعرض له الآثار والمعالم التاريخية في ليبيا ، والتي كان آخرها ما طال جدران قوس ماكروس الأثري في طرابلس.

وناشدت حركة تنوير -عبر تدوينة إدانة لها – الجهات الرقابية والأمنية المختصة بعمل الواجب المناط بها، بحماية الآثار والمعالم التاريخية من التخريب الذي تتعرض له منذ سنوات بدون أي رادع.

 

يذكر أن قوس ماركوس أوريليوس في طرابلس قد شيد لتخليد ذكرى الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، الذي حكم في الفترة بين عامي “161-180م”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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