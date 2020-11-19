«بويصير»: ارسلوا لي 5 ليبيين لأدربهم وأطورهم على حسابي في أمريكا

رأى محمد بويصير، الأمريكي ذو الأصول الليبية، أنه من أول مهام رئيس الوزراء، هو أن يسهل الإجراءات أمام المواطن في استخراج وثائقه من بطاقة إلى رخصة إلى جواز سفر.

وقال بويصير المقيم في ولاية تكساس، ويحل ضيفاً دائماً على قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»: “على رئيس الوزراء أن يوقف إذلال الناس عند محاولتهم استخراجها”.

وأضاف “أنا لم أحكِ عما أراه في أمريكا لأتباهى على أحد ولا للمقارنة ولكن فقط حتى يعرف المسئول القادم كيف يعامل البشر في الدول المحترمة”.

وتابع “الأمر ليس صعبا. ولو أراد مساعدة فليرسل لي خمسة ممن سيقومون بالتطوير سأوفر لهم تدريب وعلى حسابي هنا يسمح لهم بالقيام بذلك في ثلاثة أشهر بعد عودتهم مع توفير الإمكانيات والتشريعات، وعلى النمط والمستوى الأمريكي، وتصبح القصص الحزينة التي يحكيها الليبيون عن معاناتهم؛ حكايات من الماضي”.