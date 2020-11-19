جبريل الزوي: هناك 49 مشاركا في حوار تونس لا ندري كيف تم تجميعهم

قال النائب في البرلمان الليبي جبريل الزوي، إن “المجموعة التي شاركت في حوار تونس يبدو أنهم سيسيطرون على المشهد السياسي والإداري في ليبيا، ولا أدري كيف تم تجميعهم ليتكلموا باسم ليبيا، وهذه معضلة نعيشها منذ فترة” لافتًا إلى أنه” إذا عرفنا من وراء هؤلاء سنعرف ماذا يريدون”.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية، على قناة «العربية الحدث»، رصدتها «الساعة 24»، أن البعثة الأممية تواصلت مع أشخاص لهم مصالح خاصة وأيدلوجية وساهموا كثيرًا في إفساد المشهد الليبي منذ زمن وهم الآن يفرضون أنفسهم في الواقع”.

وتابع؛ “لا يوجد تمثيل جغرافي ولا تمثيل اجتماعي أو سياسي”، مردفًا أنه “ربما التمثيل السياسي الوحيد هو من يمثلون الجسمين الشرعيين وفق اتفاق الصخيرات، وهما مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وإن كان لدينا تحفظ على بعض الخيارات مثل الدائرة الرابعة؛ حيث لم تأخذ البعثة بإرادة نواب الدائرة الرابعة الأكثر عددًا ولكن بمن تواصلوا معها “.

وأوضح جبريل الزوي، أنه بشكل واضح “ترى خللا في هذا التمثيل، وهم في الحقيقة 26 شخصًا والباقي -الـ 49 مشاركا- لا ندري كيف تم تجميعهم، وربما ندري السبب، ولكن لا يوجد أساس لتسليم هؤلاء مستقبل ليبيا، ومع هذا كله تمنينا أن ينجحوا في الوصول إلى حل للخروج من هذه الأزمة وتغيير الواقع الموجود الآن، ولكن يبدو أنهم فشلوا للأسف”.