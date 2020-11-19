الاتحاد الأوروبي : مستعدون لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار بليبيا

أكد مصدر أوروبي مطلع، اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم الإفتراضي يوم الجمعة القادم سبل المساهمة في تأمين ثبات وقف اطلاق النار في ليبيا، باعتباره من أهم عناصر حل الصراع هناك.

وأضاف المصدر أن الاتحاد يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكنه ينتظر إشارات من المنظمة الدولية بهذا الشأن.

هذا ومن المقرر أن يستمع وزراء الدفاع إلى ايجاز يقدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وعملية ايريني.

وكان المسؤولون الأوروبيون قد أكدوا أكثر من مرة على استعدادهم للمساهمة في حل الصراع في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددين على عدم نيتهم المساس بسيادة الليبيين.

ولفت المصدر إلى أن بروكسل تعتبر أن عملية إيريني التي أُطلقت قبل أشهر لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح عبر المتوسط إلى ليبيا، تعتبر مساهمة من قبلهم في الجهود الدولية لحل الأزمة.

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