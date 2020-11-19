فرنسا: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم للتأكيد على “التزامهم الجماعي” بتعزيز وقف التصعيد في ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الخميس سوف يجدد «التزامهم الجماعي» بتعزيز وقف التصعيد في ليبيا من خلال عملية «إيريني».

وأفادت الخارجية بأن جدول أعمال الوزراء سيتناول الوضع الليبي حيث سيتم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الحفاظ على التزامهم الجماعي من خلال عملية إيريني لتعزيز وقف التصعيد.

ويشارك وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، في اجتماع افتراضي عبر الدائرة المغلقة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وفق ما ذكرت الدبلوماسية الفرنسية في بيان لها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على مهمة «ايريني» التي أُطلقت قبل أشهر لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وهي العملية التي لم تحظى بتأييد تركيا وحكومة الوفاق. غير المعتمدة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24