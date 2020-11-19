لجنة حقوق الإنسان بليبيا تطالب بمراعاة حقوق ذوي الإعاقة في المطارات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمراعاة حقوق ذوي الإعاقة في المطارات، وخلال استقلالهم الرحلات الجوية.

جاء ذلك في كتابين موجهين إلى وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، ومصلحة المطارات، أمس الأربعاء.

وأرفق معهما لائحة إرشادية لحقوق ذوي الإعاقة، حيث دعت إلى تعميمها، وأهمية التأكيد علي شركات النقل الجوي الليبية للالتزام بها ، انطلاقا من مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي والإنساني مع هذه الشرائح والفئات.

لائحة استرشادية

وتضمنت تلك اللائحة «توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات خلال الصعود والهبوط، وتوفير منصات المعاينة لاستقبال العملاء، واتخاذ الإجراء الكفيلة بإعلام العملاء الذين يعانون من فقدان البصر أو الصمم بمواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها.

واشتملت أيضا على تقديم الرعاية الخاصة التي يحتاجها العميل خلال إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال عدم توفير الناقل الجوي الرحلة المناسبة للعميل أو عدم التزامه بتوفير الخدمات سالفة الذكر، يعوض العميل بما يعادل 200% من قيمة تذكرة السفر.

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