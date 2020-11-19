«المرأة الحديدية» ميرال أكشنار: الوضع في تركيا «كارثي» 

قالت المرأة الحديدية وزعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “الرئيس لا يهتم بالإصلاح، مع غياب الكفاءة عن مؤسسات الدولة”، وذلك تعقيبًا على تصريحات الرئيس التركي التي زعم فيها تدشينه لحملة إصلاحات اقتصادية وقانونية.

وأضافت «أكشنار»، في تصريح صحفي، أن «أردوغان» “لا يهتم بإصلاح البلاد اقتصاديًا أو قانونيًا، أو حتى التصدى لأزمة تفشي فيروس كورونا”، مردفة أن “البيانات الحكومية غير مقنعة، وأن وزارة الصحة التركية قامت بتزوير أعداد المصابين بفيروس كورونا”.

وكانت المعارضة التركية قد كشفت عن تخطي الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الـ14 ألف إصابة، في حين أن بيانات وزارة الصحة تشير إلى 3300 إصابة يوميًا.

وأوضحت المرأة الحديدية، أن ” الأوضاع الصحية في اسطنبول خرجت عن السيطرة”، مطالبة وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، “بإعلان الأعداد والبيانات الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا”، مناشدة في الوقت نفسه الحكومة بفرض حظر تجوال لمدة 14 يومًا، واصفة الوضع بـ«الكارثي».