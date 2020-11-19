سميرة الفرجاني: علينا حماية ظهورنا من «الخونة» لأن العدو «حفتر» سيبدأ الحرب قريبا

طالبت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، ما أسمتهم بـ«الشباب الليبي» بحماية ظهورهم من الخونة قبل دخول ما وصفتها بـ«الحرب المقبلة» التي سيشنها بحسب زعمها «العدو حفتر».

وقالت الفرجاني، التي عينت وزيرة للشؤون الاجتماعية في حكومة عمر الحاسي التي شكلها عقب احتلال تحالف فجر ليبيا العاصمة طرابلس 2014، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نصيحة لوجه الله يا شباب بلادي وقد عهدتم مني «صدق النصيحة» دائما. لا تدخلوا الحرب القادمة التي سيبدأها «العدو» قريبا”.

وأضافت “لا تدخلوها وظهركم عريان كما فعلتم في بركان الغضب وبعدها طعنوكم بخنجر الخيانة، المرة هذه لازم تنظيف صفوفكم وإبعاد أي عنصر مهما كان له صله قريبه أو بعيدة من عرّابي الصخيرات ممن باعوا الوطن لأجل مصالحهم”.

وتابعت “نصحناكم بهذا أيام البركان ولم تستمعوا للنصيحة ورأيتم النتيجة، عطلوا الحسم واستنزفوا الشباب وبعدها جلسوا في بوزنيقة لتقاسم المغانم وأخرتها اتفقوا في تونس أنهم يكونوا في قائمه واحده مع عقيلة صالح كرئيس للرئاسي مقابل يأخذوا هم الحكومة لتيارهم”.

وواصلت “الحرب القادمة لو دخلتموها وهم في ظهركم لن تحسموا المعركة لصالحكم وسيتم استنزافكم، لهذا نصيحة لكم نظفوا صفوفكم واحموا ظهوركم من الخونة -في إشارة للإخوان- قبل أن تواجهوا «اعدائكم»”.