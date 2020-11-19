ليبيا الان

سميرة الفرجاني: علينا حماية ظهورنا من «الخونة» لأن العدو «حفتر» سيبدأ الحرب قريبا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، ما أسمتهم بـ«الشباب الليبي» بحماية ظهورهم من الخونة قبل دخول ما وصفتها بـ«الحرب المقبلة» التي سيشنها بحسب زعمها «العدو حفتر».

وقالت الفرجاني، التي عينت وزيرة للشؤون الاجتماعية في حكومة عمر الحاسي التي شكلها عقب احتلال تحالف فجر ليبيا العاصمة طرابلس 2014، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نصيحة لوجه الله يا شباب بلادي وقد عهدتم مني «صدق النصيحة» دائما. لا تدخلوا الحرب القادمة التي سيبدأها «العدو» قريبا”.

وأضافت “لا تدخلوها وظهركم عريان كما فعلتم في بركان الغضب وبعدها طعنوكم بخنجر الخيانة، المرة هذه لازم تنظيف صفوفكم وإبعاد أي عنصر مهما كان له صله قريبه أو بعيدة من عرّابي الصخيرات ممن باعوا الوطن لأجل مصالحهم”.

وتابعت “نصحناكم بهذا أيام البركان ولم تستمعوا للنصيحة ورأيتم النتيجة، عطلوا الحسم واستنزفوا الشباب وبعدها جلسوا في بوزنيقة لتقاسم المغانم وأخرتها اتفقوا في تونس أنهم يكونوا في قائمه واحده مع عقيلة صالح كرئيس للرئاسي مقابل يأخذوا هم الحكومة لتيارهم”.

وواصلت “الحرب القادمة لو دخلتموها وهم في ظهركم لن تحسموا المعركة لصالحكم وسيتم استنزافكم، لهذا نصيحة لكم نظفوا صفوفكم واحموا ظهوركم من الخونة -في إشارة للإخوان- قبل أن تواجهوا «اعدائكم»”.

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الحرب المشير خليفة حفتر بركان الغضب سميرة الفرجاني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياميبونة المشير خليفة عمر المختار حفتر هو قائد الجيش الوطنى بأمر الشعب ولا يخشاه الا الخونة وحريم السلطان المتناكين من الاتراك اتفوووووه عليكى انت والزلمة السورى

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  • نحى سروالك ياسمورة فى خيمة النكاح ستجدى زلمة سورى حلبى فى انتظارك بيحلب هلبة ويكيفك !!!

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .
    لو نظرت هذه الحقيرة لنفسها فى المرآة ممكن ترجع ويجيلها اسهال

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  • السادة المعلقين …أرجو احترام الصفحة أولا وان يكون النقد بأسلوب راقي و مؤدب…في كل الاحوال هذه البائسة المسكينة لا تعرف عن ماتتحدث ..اذا كنت تحكي عن ثوارك الاشاوس فهم مجرد لصوص وبلطجية وقلة تم التغرير بهم اما ماتوا او هربوا وتركوا الميدان….الثوار امتاعك الاشاوس اصحاب الارصدة والاعتمادات الوهمية بالدولار والشقق في اسطنبول والسيارات الفاخرة لا يهمهم امر ليبيا بل المهم لديهم استمرار فوضي نكبة قهاير حتي يستمروا في حلب خزينة الشعب اما المواطن فله الله…المواطن المسكين الذي لا يجد نقودا وسيولة ليصرفها ولا دواء ولا مدرسة ولا كهرباء ولا وقود ولا ولا ولا….فهو لايهمك ياسيدة/سميرة…تريدون الحرب من اجل الربح وتمكين القردوغان عميل امريكا واسرائيل…لعنة الله عليكم وعلي حاكم تركيا وقطيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…

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  • صدقتي حفتر عدو الليبيين واردوغان حبيب الليبيين وكذلك تميم حبيب الليبي نحن أعتقدنا برحيل معمر وجماهيرته ستنتهي الترهات والأفكار الملتويه التي دائما نجدها مغايره لواقع الحال فاليوم نجد المتزلف للأخوان أو لأردوغان والذي يريد ان يدغدغ عواطف المليشيات الارهاربيه خوفا منها أو طمعا فيها سيصف حفتر بالعدو لليبيا والليبيين بينما أنا والبعض معي يري أن حفتر ليس عدو لليبيين بينما اردوغان عدو واخوان الشيطان اعداء لليبيين

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