ليبيا الان

«مكافحة الأمراض»: 541 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 666 حالة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 666 مصابا، في حين توفى 9 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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