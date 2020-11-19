المرعاش: زيارة باشاآغا إلى فرنسا محاولة لطمأنة الفرنسيين بأنه ليس مرشحَ أردوغان للحكومة المقبلة

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن زيارة فتحي باشاآغا تأتي في وقت يبحث فيه عن دعم له لتولي رئاسة الحكومة الليبية القادمة، ولطمأنة الفرنسيين بأنه ليس مرشحَ أردوغان المفضل.

المرعاش كشف في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” من العاصمة الفرنسية باريس أن باشاآغا كان قد طلب من قبل زيارةَ باريس أكثر من مرة، وسبق له أن وصل في إحدى المرات إلى باريس في شهر مارس الماضي، دون أن يتم استقباله بشكل رسمي، ليغادر بعدها إلى مدينة ليون الفرنسية حيث أجرى هناك لقاءات مع مسؤولي منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”.

وتوقع المرعاش أن يحظى باشاآغا خلال هذه الزيارة بفرصة لقاءات مهمة مع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين، عازيًا ذلك إلى أن فرنسا تبحث عن مخرج لفك عزلتها في الملف الليبي، بعد أن اختطفته أميركا وتركيا. ومن هنا يبدو أن هذه الزيارة ستحقق رغبة الطرفين، معتبرًا أن باشاآغا يريد أن يقول بأنه ليس رجل تركيا، وفرنسا تريد من خلاله العودة للتأثير في مجريات الملف الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية