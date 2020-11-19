الدريجة: الذهاب للانتخابات أم الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى؟

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

19 November, 2020

حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق د. محسن الدريجة، من خطورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية رابعة دون وضع أسس للدولة الليبية.

وقال الدريجة، في ورقة تحليلية بعنوان (الذهاب للانتخابات أم الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى؟)، :”الحوار السياسي بدأ بفكرة أن ليبيا في حاجة لتوحيد مؤسساتها وتقويتها لأن الديمقراطية تبنى على مؤسسات قوية وبها، وبفكرة أن الاقتصاد لابد أن يتعافى والمعيشة تتحسن بتوفير الخدمات بشكل أفضل حتى يكون هناك أساس اجتماعي واقتصادي وأمني نبني عليه، والمدة التي حددت للوصول إلى هذه الأهداف كانت من ثمانية عشرة شهراً إلى عامين، تنتهى بدستور وانتخابات، لكن البعض رأوا أن الانتخابات أهم من الاصلاحات الاقتصادية واستقرار الكهرباء وتوفر المياه. كما رأوا أننا بحاجة للعودة للشعب للحصول على شرعية غير منقوصة، وهم محقون في ذلك. ولكن هل ستنتج الانتخابات برلمان وحكومة تلتزم ببناء مؤسسات الدولة؟ هل يمكن أن تنجح سلطات منتخبة في تنظيم حمل السلاح ورفع أداء المؤسسات إلى المستوى المطلوب؟ لم تنجح الانتخابات في الوصول إلى ذلك في السابق عندما كانت ليبيا تحت سلطة موحدة فهل ستنجح ونحن بكل هذا الانقسام؟”.

وأضاف دريجة قائلا :”ما هو مؤكد أن أي سلطة منتخبة قد تتحول لسلطة مستبدة في غياب مؤسسات قضائية وأمنية تردع الاستبداد. وما هو أيضاً مؤكد أن الاقتصاد محوري في استقرار الدول فالانتخابات لا تطعم الجوعى ولا تصلح الطرقات ولا توفر الكهرباء والمياه. إذاً نحن ذاهبون لمرحلة انتقالية رابعة دون أن نضع أسس لدولة وهنا تكمن المخاطرة. فهل ستأتي حكومة تعي أهمية وضع أسس الاستقرار أم يستمر الصراع وتستمر المحاصصة؟”.