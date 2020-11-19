طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وصبراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 242 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 84 حالة، ثم صبراتة بـ 34 حالة، و21 حالة في زليتن، و20 حالة في سرت، و19 حالة في الزنتان، و16 حالة في زوارة، و12 حالة في الزهراء، و10 حالات في خليج السدرة، و9 حالات في كل من باطن الجبل وجنزور، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 8 حالات في كل من الشاطئ وبني وليد، و7 حالات في سبها، و5 حالات في الحوامد، و4 حالات في كل من غريان والماية، و3 حالات في كل من الزاوية الغرب وسواني بن آدم والعامرية والغريفة وصرمان والخمس والقره بوللي، وحالتين في كل من أجدابيا وظاهر الجبل وقصر الأخيار، وحالة واحدة في كل من طبرق ومسلاتة.

وتماثل للشفاء 666 حالة منها 452 حالة في طرابلس، و20 حالة في صرمان، وحالتان في أجدابيا، و3 حالات في غريان، و50 حالة في صبراتة، و109 حالات في مصراته، و14 حالة في زليتن، و15 حالة في الزنتان، وحالة واحدة في خليج السدرة.

في حين توفى 9 آخرين، بينهم حالة واحدة في كل من طرابلس وصرمان والخمس ومسلاتة ومصراتة وزليتن، و3 حالات في سرت.

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