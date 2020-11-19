الدغاري يحذر من فشل الحوار الليبي في حال استمر المشاركون بتغليب المحاصصة الجهوية

ليبيا – حذر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري من فشل الحوار الليبي بتونس في حال استمر المشاركون في تغليب المحاصصة والجهوية على المصالح الوطنية.

الدغاري رأى في تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أن ملتقى تونس عرض كل البنود بشكل جيد، لكنه فشل في التصويت على اختيار الحكومة والرئاسي؛ لأن المشاركين اختيروا بصورة انتقائية من جانب رئيس مجلس النواب والبعثة الأممية.

وأضاف أن الحوار السياسي كان يجب أن يهتمَّ بمسألة الاستفتاء على الدستور؛ حتى تكون هناك قاعدة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن انقسام مجلس النواب بين طبرق وطرابلس حال دون إكمال واجباته تجاه الاستفتاء على الدستور.

عضو مجلس النواب لفت في هذا الإطار إلى المساعي التي تبذلها مصر والمغرب لجمع شمل النواب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية