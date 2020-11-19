الكونجرس الأميركي يصادق على “قانون استقرار ليبيا”

قرر مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع “قانون استقرار ليبيا”، بعد عرض اقتراح القانون لاعتماده، ضمن الخطوات الرامية لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

وقال عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، تيد دويتش، في تغريدة على “تويتر”، إن مجلس النواب صادق اليوم على “قانون استقرار ليبيا”.

وأوضح أن هذا القانون الذي أعدّه مع النائب جو ويلسون، يهدف إلى دعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات، ومعاقبة كل الأطراف التي تتحرك في اتجاه إشعال الصراعات.

وأشار دويتش إلى أن القانون يلزم الولايات المتحدة بممارسة بدور أكثر تأثيرًا على الصعيد الدبلوماسي لإنهاء النزاع ومساندة الجهود التي تقدّم المساعدات الإنسانية وتعلي من قيمة الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، مع إعطاء الفرصة الكافية لحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وخاصة البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

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