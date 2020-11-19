«مكافحة الأمراض»: 541 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 666 حالة ووفاة 9 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (254).

واستلم المركز عدد (4136) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (87) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (390) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (77) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (89) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (92) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (86) عينة، المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز زواره عدد (7) عينات، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (92) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (14) عينة، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (122) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3595) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (541) عينة موجبة لفيروس كورونا (369 جديدة + 172 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 216 حالة جديدة

عدد 26 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

3.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

4.مصراتة

عدد 16 حالة جديدة

عدد 68 حالة مخالطة

5.قصر الاخيار

عدد 2 حالة جديدة

6.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

9.الزهراء

عدد 12 حالة جديدة

10.الزنتان

عدد 19 حالة جديدة

11.الماية

عدد 4 حالة جديدة

12.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

13.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

14.العامرية

عدد 3 حالة جديدة

15.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

16.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

17.سبها

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

19.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

20.سرت

عدد 11 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

21.زواره

عدد 16 حالة مخالطة

22.الحوامد

عدد 5 حالة جديدة

23.ظاهر الجبل

عدد 2 حالة مخالطة

24.باطن الجبل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

25.غريان

عدد 4 حالة جديدة

26.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

27.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

28.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.خليج السدرة

عدد 10 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 666 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 452 حالة في طرابلس

2.عدد 20 حالة في صرمان

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 3 حالات في غريان

5.عدد 50 حالة في صبراته

6.عدد 109 حالة في مصراته

7.عدد 14 حالة في زليتن

8.عدد 15 حالة في الزنتان

9.عدد 1 حالة في خليج السدرة

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 3 حالات في سرت

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 76006

2.الحالات النشطة : 28151

3.المتعافين : 46793

4.الوفيات : 1062