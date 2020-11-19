اليوم.. جلسة استماع مرتقبة لمجلس الأمن بشأن ليبيا

يعقد مجلس الأمن، مساء اليوم، جلسة استماع بشأن ليبيا وبحسب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني فإن الجلسة ستخصص للاستماع لإحاطة البعثة الأممية وإحاطات من ليبيا وأعضاء المجلس.

تأتي هذه الجلسة لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية بعد أيام من انتهاء جولة الحوار، في تونس بتوافق على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة وديمقراطية.

يشار إلى ان مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني كان قد قال لدى ترؤسه الجلسة الخاصة بمناقشة البند المتعلق بإصلاح مجلس الأمن بصفته نائبًا لرئيس الجمعية العامة لدورتها العادية الـ 75 إن عـملية المفاوضات الحكومية حـول إصـلاح مجلـس الأمـن تتطلب الـنظر بإصلاح آلية عمله والتي ثبت أنها غـير ديمقراطية، حسب قوله.

وأوضح أن هناك من يصفها بالدكتاتورية، مما أتاح لبعض الـدول أن تـكون سـیفًا مسـلّطًا عـلى بقية دول الـعالـم، وخير مثال على ذلك، بحسب “السني”، الثمن الذي دفعته ليبيا منذ سنوات؛ بسبب الانقسامات والصراعات وبالأخصّ بين الدول دائمة العضوية في المجلس.

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