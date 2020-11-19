الأرصاد الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار على أغلب مناط الشمال الشرقي وتكون أمطار جيدة هذا اليوم خاصة على مناطق سهل بنغازي والخليج ومناطق جنوب طبرق مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية منا تؤدي لجريان بعض الأودية المحلية.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد، ومن المتوقع أن تتأثر هذه المناطق من يوم السبت بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات وهطول أمطار جيدة مع خلايا من السحب الرعدية مما تؤدي لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة عليه وجب التنبيه لذلك، مع اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج على الساحل الغربي.

كما تتكاثر السحب هذا اليوم عل مناطق الجفرة والحمادة وغدامس وبعض مناطق الوسط مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب هذه الليبية وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

اما درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال فتتراوح ما بين (14-22) م، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (19-24) م.